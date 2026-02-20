لاہور: بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے والے مجرم کو دو بار سزائے موت

ملزم کی فائرنگ سے اسکی والدہ بھی زخمی ہوئی تھیں، پراسیکیوٹر

ویب ڈیسک February 20, 2026
لاہور:

سیشن کورٹ لاہور نے بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کے مقدمے میں مجرم عمران عرف بھولا کو دو بار سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔

ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور قریشی نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم کو دو مرتبہ سزائے موت اور دس لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا۔

پراسکیوٹر شبیر خان کے مطابق مجرم عمران عرف بھولا نے جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کرکے اپنی بہن شگفتہ پروین اور اس کے شوہر لیاقت علی کو قتل کیا تھا، جبکہ فائرنگ کے دوران اپنی والدہ کو بھی زخمی کردیا تھا۔

پراسکیوٹر نے عدالت میں سترہ گواہوں کو پیش کیا، جن کے بیانات کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ سنایا۔

پولیس کے مطابق 2023 میں دوہرے قتل کا مقدمہ نشتر کالونی پولیس نے درج کیا تھا، جس کے بعد مقدمے کی سماعت سیشن کورٹ میں جاری تھی۔
