ٹرمپ کا خلائی مخلوق اور اڑن طشتریوں کے متعلق امریکی خفیہ ریکارڈ عوام کے سامنے لانے کا بڑا اعلان 

ویب ڈیسک February 20, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ وفاقی اداروں کو ہدایت دیں گے کہ وہ خلائی مخلوق اور نامعلوم اُڑن اشیا (یو ایف او) سے متعلق سرکاری ریکارڈ جاری کرنا شروع کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں عوامی دلچسپی بہت زیادہ ہے۔

سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگستھ اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کریں گے کہ اس حوالے سے دستیاب معلومات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ انہوں نے اس معاملے کو "انتہائی دلچسپ اور اہم" قرار دیا۔

دوسری جانب سابق امریکی صدر باراک اوباما کے بارے میں بھی صدر ٹرمپ نے تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ اوباما نے خلائی مخلوق سے متعلق گفتگو میں خفیہ معلومات ظاہر کیں، تاہم اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔

ایک حالیہ انٹرویو میں باراک اوباما نے کہا تھا کہ کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہوئے زمین سے باہر زندگی کے امکانات موجود ہیں، لیکن ان کے دورِ صدارت میں ایسی کوئی شہادت سامنے نہیں آئی کہ خلائی مخلوق نے زمین سے رابطہ کیا ہو۔ انہوں نے مشہور مقام Area 51 سے متعلق سازشی نظریات کو بھی مسترد کیا۔

پینٹاگون کی گزشتہ برسوں کی تحقیقات میں بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ خلائی مخلوق نے زمین کا دورہ کیا ہو۔ 2024 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کی جانے والی تحقیقات میں کسی غیر زمینی ٹیکنالوجی کا سراغ نہیں ملا اور زیادہ تر مشاہدات عام اشیا یا قدرتی مظاہر نکلے۔
