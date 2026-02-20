نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں سے رشوت لینے والے 2 ایف آئی اے اہلکار گرفتار

اسلام آباد:
نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں سے رشوت لیکر امیگریشن کلئیر کرنے کے الزامات پر دو ایف آئی اے اہلکاروں کو گرفتار کرلیا گیا۔
ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اور ڈائریکٹر زون اسلام آباد نے معاملے کی خود تحیقیقات کیں جن میں الزامات ثابت ہوئے جس پر ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
مقدمے میں دو ایف آئی اے اہلکاروں کے ساتھ چار مسافروں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ اینٹی کرپشن سیل ونگ کی جانب سے درج کیا گیا۔
تحقیقات کے دوران ایف آئی اے اہلکار نے مزید انکشاف بھی کیا، معلوم ہوا کہ ایک ہفتے کے دوران بارہ مسافروں سے رشوت لے کر امیگریشن کی گئی۔
ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور نے معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ میں کالی بھیڑوں کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قسم کے غیرقانونی کام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔