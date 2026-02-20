رمضان میں ریاض الجنہ کی زیارت کے نئے اوقات جاری، مکمل تفصیل جانیں

مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے دوران ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق یہ اوقات کار رش کو منظم کرنے اور زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔
اعلان کے مطابق رمضان کے پہلے دو عشروں میں مردوں کے لیے زیارت کے دو اوقات رکھے گئے ہیں۔ پہلا وقت صبح 11 بج کر 20 منٹ سے رات 8 بجے تک جبکہ دوسرا وقت رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک ہوگا۔
خواتین کے لیے پہلے دو عشروں میں زیارت کا وقت رات 11 بجے سے 1 بج کر 40 منٹ تک اور صبح 6 بجے سے 11 بجے تک مقرر کیا گیا ہے۔
رمضان کے تیسرے عشرے میں مردوں کے لیے تین اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا وقت صبح 11 بج کر 20 منٹ سے رات 8 بجے تک، دوسرا وقت رات 11 بجے سے 12 بجے تک اور تیسرا وقت صبح 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگا۔
تیسرے عشرے میں خواتین کے لیے زیارت کا وقت صبح 6 بجے سے 11 بجے تک مقرر کیا گیا ہے۔
انتظامیہ نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ اوقات کی پابندی کریں اور پیشگی اجازت نامے سے متعلق ہدایات پر عمل کریں تاکہ عبادات کا ماحول پرسکون رہے۔