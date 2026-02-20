اسلام آباد: وفاقی پولیس کے ڈولفن اسکواڈ کے اہلکاروں کی جانب خاتون سمیت مرد پر تشدد کیا گیا ہے جس کی ویڈیو سامنے آگئی۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ مارگلہ کی حدود ایف 8 میں ڈولفن اہلکاروں نے شہری پر تشدد کیا جس کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔
ڈولفن اہلکاروں نے شہری اور اس کی بیوی کو ایف ایٹ میں ان کے گھر کے باہر روکا، اہلکاروں کی جانب سے شناختی کارڈ چیک کرنے پر تلخ کلامی ہوئی اور پھر اہلکاروں نے خاتون و مرد پر تشدد کیا۔
آئی جی اسلام آباد نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے شہری اور خاتون پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کو معطل کردیا۔
آئی جی کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنز نے واقعے کی انکوائری شروع کردی ہے جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان صلح ہوچکی ہے۔