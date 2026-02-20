شہر قائد کے علاقے رضویہ سوسائٹی گولیمار میں بچوں کی لڑائی خونی تصادم میں بدل گئی ، بڑوں کے درمیان ہونے والے مسلح تصادم میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق رضویہ کے علاقے گولیمار لیاقت چوک واجد پکوان کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوگئے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتول کی لاش اور زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔
ایس ایچ او رضویہ سوسائٹی بشارت نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 30 سالہ زبیر کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 45 سالہ علی اکبر اور 25 سالہ کاشان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
انھوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق دو روز قبل بچوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا جس میں بڑے بھی کود گئے اور اس دوران ہونے والی تلخ کلامی کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آگیا ، مقتول اور زخمی افراد آپس میں رشتے بتائے جاتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس فائرنگ کر کے فرار ملزمان کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے جنھیں جلد گرفتار کرلیا جائیگا۔