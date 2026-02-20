کراچی میں بچوں کی لڑائی پر گولیاں چل گئیں، 1 جاں بحق اور 2 زخمی

دو روز قبل رضویہ کے علاقے میں بچوں میں جھگڑا ہوا، لڑنے والے آپس میں رشتے دار ہیں

منور خان February 20, 2026
شہر قائد کے علاقے رضویہ سوسائٹی گولیمار میں بچوں کی لڑائی خونی تصادم میں بدل گئی ، بڑوں کے درمیان ہونے والے مسلح تصادم میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق رضویہ کے علاقے گولیمار لیاقت چوک واجد پکوان کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوگئے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتول کی لاش اور زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔

ایس ایچ او رضویہ سوسائٹی بشارت نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 30 سالہ زبیر کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 45 سالہ علی اکبر اور 25 سالہ کاشان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق دو روز قبل بچوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا جس میں بڑے بھی کود گئے اور اس دوران ہونے والی تلخ کلامی کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آگیا ، مقتول اور زخمی افراد آپس میں رشتے بتائے جاتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس فائرنگ کر کے فرار ملزمان کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے جنھیں جلد گرفتار کرلیا جائیگا۔
