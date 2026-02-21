امریکا: 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

دو کھلاڑیوں نے لگاتار 28 گھنٹے تک کھیل کھیلا

ویب ڈیسک February 21, 2026
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

امریکا میں دو کھلاڑیوں نے 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیل کر طویل میراتھون کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

امریکی ریاست مشیگن کے شہر گرینڈ ریپڈز سے تعلق رکھنے والے بریڈ ہیورکیمپ اور کیلب ڈینگ نے بتایا کہ انہوں نے ریکارڈ کی یہ کوشش گزشتہ برس نومبر کے آخری حصے میں کی۔

دونوں کھلاڑیوں نے لگاتار 28 گھنٹے تک کھیل کھیلا اور اس دوران ان کو ہر گھنٹے صرف 5 منٹ کے وقفے کے اجازت تھی۔

کیلیب ڈینگ کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر آپ کا دماغ شٹ آف ہوجاتا ہے اور آپ آٹو پائلیٹ پر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی شاید 20 گھنٹوں کے بعد بلیک آؤٹ ہوگئے تھے۔

جوڑی کو رواں ماہ معلوم ہوا کہ ان کی کوشش کے شواہد گینیز ورلڈ ریکارڈز نے قبول کر لیے ہیں اور یہ ریکارڈ ان دونوں کے نام کیا جا چکا ہے۔
