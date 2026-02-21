مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں مخیر حضرات کے اشتراک سے نگہبان دسترخوان سج گئے

ضرورت مند کی کفالت اور خدمت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، مریم نواز

ویب ڈیسک February 21, 2026
facebook whatsup
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبہ بھر میں مخیر حضرات اور مختلف اداروں کے اشتراک سے رمضان نگہبان دسترخوان سجا دیے گئے جہاں لاکھوں روزہ داروں نے افطار کیا۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے رمضان نگہبان دسترخوان کے انعقاد پر مخیر افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اظہارِ تشکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک احساس اور اخوت کا مہینہ ہے اور ہر ضرورت مند کی کفالت اور خدمت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

 انہوں نے کہا کہ یہی وہ اخوت ہے جس کا عملی مظاہرہ نگہبان دسترخوان کی صورت میں کیا جا رہا ہے اور آنے والے ہر روزہ دار کا بھرپور خیرمقدم کیا گیا۔

حکومتی سرپرستی اور مخیر افراد و اداروں کے تعاون سے پنجاب بھر میں 300 سے زائد نگہبان دسترخوان قائم کیے گئے ہیں۔ مختلف شہروں میں سجے دسترخوانوں پر قورمہ، بریانی، روح افزاء، پکوڑے، سموسے اور دیگر لوازمات سے روزہ داروں کی تواضع کی گئی۔

لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بڑی تعداد میں شہریوں نے پہلے روز افطار کیا جبکہ راولپنڈی، بہاولنگر اور بہاولپور میں بھی ہزاروں افراد نگہبان دسترخوان پر شریک ہوئے۔ چنیوٹ، ڈی جی خان، گجرات اور جھنگ میں بھی بڑی تعداد میں لوگ افطار کے لیے پہنچے۔

اٹک، جہلم، قصور اور خانیوال میں ہزاروں روزہ داروں نے اجتماعی افطار کیا جبکہ کوٹ ادو، لیہ اور منڈی بہاؤالدین میں بھی بھرپور انتظامات کیے گئے۔ مری، مظفرگڑھ، اوکاڑہ اور نارووال میں اعلیٰ افسران نے بھی روزہ داروں کے ساتھ افطار میں شرکت کی۔

اسی طرح پاکپتن، راجن پور، رحیم یار خان اور ساہیوال میں بھی نگہبان دسترخوان پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی جبکہ وہاڑی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شیخوپورہ، بھلوال اور سرگودھا میں بھی روزہ داروں کا رش دیکھنے میں آیا۔

لاہور کے مختلف مقامات پر بھی مخیر حضرات اور اداروں کے تعاون سے نگہبان دسترخوان کھولے گئے جہاں لاکھوں افراد نے افطاری کی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے رمضان نگہبان دسترخوان پر لاکھوں افراد کی آمد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت مندوں کی خدمت ہی اصل عبادت ہے اور حکومت اس سلسلے کو جاری رکھے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

 Feb 21, 2026 10:29 AM |
دھریندر کی کامیابی؛ رنویر سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکی؛ 10 کروڑ بھتہ طلب

دھریندر کی کامیابی؛ رنویر سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکی؛ 10 کروڑ بھتہ طلب

 Feb 20, 2026 09:43 PM |
علیزے شاہ نے رمضان المبارک میں اپنی زندگی میں تبدیلی کا اہم اعلان کردیا

علیزے شاہ نے رمضان المبارک میں اپنی زندگی میں تبدیلی کا اہم اعلان کردیا

 Feb 21, 2026 08:23 AM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کا باجوڑ خودکش دھماکے کے سہولت کاروں کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ

Express News

کراچی میں بچوں کی لڑائی پر گولیاں چل گئیں، 1 جاں بحق اور 2 زخمی

Express News

حکومتی پیشکش کے باوجود دباؤ میں آکرعمران خان سے ملاقات نہ کرنا غلطی ہے، رہنما پی ٹی آئی

Express News

ڈکیتی کے دوران ریپ کے واقعات ختم ہو چکے، سی سی ڈی پنجاب

Express News

محکمہ موسمیات کی شہر میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی

Express News

سندھ اسمبلی میں ایم پی اے کو دھمکی کا ڈراپ سین، ایم کیو ایم اراکین میں صلح بھی ہوگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو