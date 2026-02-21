کراچی کے مختلف علاقوں میں آتشزدگی کے واقعات

کولنگ کا عمل کرنے کے بعد آتشزدگی کی وجوہات کا جائزہ لیا جائیگا

ویب ڈیسک February 21, 2026
مختلف علاقوں میں آتشزدگی کے واقعات رونما ہوئے جس میں ڈیفنس میں زیر زمین گیس لائن پھٹنے کا بھی واقعہ پیش آیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈی ایچ اے فیز 7 کے علاقے سحر کمرشل کے قریب زیر زمین سوئی گیس لائن پھٹ گئی۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع ملتے ہی سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سے فائر اینڈ ریسکیو ٹیم، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ ٹرک کو روانہ کردیا گیا۔

ٹیم موقع پر پہنچ گئی، علاقے کا محاصرہ کر کے متعلقہ اداروں کو اطلاع دی گئی جبکہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

دوسری جانب کورنگی صنعتی ایریا چمڑا چورنگی کے قریب گارمنٹس فیکٹری کے ایک حصے میں آگ لگ گئی جس پر تین فائر بریگیڈ گاڑیوں کی مدد سے قابو پالیا گیا۔

حکام کے مطابق کولنگ کا عمل کرنے کے بعد آتشزدگی کی وجوہات کا جائزہ لیا جائیگا۔

علاوہ ازیں ملیر ٹنکی کے قریب ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی جس پر فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قابو پالیا۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آتشزدگی کے کسی واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
