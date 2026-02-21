اسلام آباد: کوریئر کمپنی کا نمائندہ بن کر گھروں میں وارداتیں کرنے والا گینگ گرفتار

اسلام آباد:
اسلام آباد پولیس کے انسدادِ رابری و ڈکیتی یونٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے سرقہ بالجبر کی وارداتوں میں ملوث منظم گینگ کے سرغنہ سمیت تین ارکان کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے ایک کروڑ 73 لاکھ روپے سے زائد مالِ مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے، جس میں پاکستانی و غیر ملکی کرنسی، قیمتی گھڑیاں، موبائل فونز اور طلائی زیورات شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان خود کو نجی کوریئر کمپنی کا نمائندہ ظاہر کرتے تھے اور بوگس موبائل سمز کے ذریعے شہریوں کو کال کرکے گھر کے باہر بلاتے تھے۔ بعد ازاں اسلحہ کے زور پر گھروں میں داخل ہو کر نقدی، زیورات، موبائل فونز اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیتے تھے۔
گرفتار ہونے والے ملزمان میں گینگ لیڈر منیب سہیل، محمد فہیم اور افتخار احمد شامل ہیں جو تھانہ لوہی بھیر پولیس کو مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے۔
ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پولیس منظم اور متحرک جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
پولیس نے شہریوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ کسی بھی مشکوک کال یا کورئیر کے نام پر آنے والے افراد سے محتاط رہیں اور کسی بھی غیر تصدیق شدہ شخص کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔