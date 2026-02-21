نوکری کا جھانسا دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی،ملزمان نے گردہ بھی نکال لیا

ملزمان نے خاتون کو پنڈی منتقل کرکے ایک کوٹھی میں قید رکھا، پولیس نے کارروائی شروع کردی

ویب ڈیسک February 21, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
لاہور:

چوہنگ کے علاقے میں نوکری کا جھانسا دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی اور گردہ نکالنے کا لرزہ خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور ہدایت کی ہے کہ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔

واقعے کی تفصیلات کے مطابق خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر اغوا کیا گیا اور بعد ازاں اسے پنڈی منتقل کر دیا گیا جہاں اُسے ایک کوٹھی میں قید رکھ کر مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔

بعد ازاں میڈیکل چیک اپ کے دوران انکشاف ہوا کہ خاتون کی بائیں جانب گردہ موجود نہیں ہے۔

حنا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ اس سنگین جرم میں ملوث تمام عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی عزت و حرمت پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ متاثرہ خاتون کو مکمل قانونی، طبی اور نفسیاتی معاونت فراہم کی جائے گی۔

چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا کہنا تھا کہ خواتین کے خلاف جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، انصاف ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور خواتین کے لیے محفوظ پنجاب ہمارا عزم ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

 Feb 21, 2026 11:47 AM |
شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

 Feb 21, 2026 10:29 AM |
دھریندر کی کامیابی؛ رنویر سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکی؛ 10 کروڑ بھتہ طلب

دھریندر کی کامیابی؛ رنویر سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکی؛ 10 کروڑ بھتہ طلب

 Feb 20, 2026 09:43 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کا باجوڑ خودکش دھماکے کے سہولت کاروں کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ

Express News

کراچی میں بچوں کی لڑائی پر گولیاں چل گئیں، 1 جاں بحق اور 2 زخمی

Express News

حکومتی پیشکش کے باوجود دباؤ میں آکرعمران خان سے ملاقات نہ کرنا غلطی ہے، رہنما پی ٹی آئی

Express News

ڈکیتی کے دوران ریپ کے واقعات ختم ہو چکے، سی سی ڈی پنجاب

Express News

محکمہ موسمیات کی شہر میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی

Express News

سندھ اسمبلی میں ایم پی اے کو دھمکی کا ڈراپ سین، ایم کیو ایم اراکین میں صلح بھی ہوگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو