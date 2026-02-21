اسٹیبلشمنٹ، شریف اور زرداری خاندان پاکستان کا بیڑا غرق کررہے ہیں، حافظ نعیم

انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی شمولیت ناقابل قبول ہے، امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک February 21, 2026
facebook whatsup
لاہور:

امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے شریف اور زرداری خاندان پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یہ سب ملکر پاکستان کا بیڑا غرق کررہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی شمولیت ناقابل قبول ہے۔

منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فارم 47 پر جنہیں آپ لاتے ہیں وہ انہیں ووٹ بھی نہیں ملتے اور ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، آپ کا ہائبرڈ نظام فیل ہوچکا ہے۔

حافظ نعیم نے کہا ہے کہ صرف 10 ارب میں پی آئی اے جیسا ادارہ فروخت کردیا گیا لیکن وزیراعلیٰ صاحبہ کا نیا طیارہ 11 ارب میں خریدا گیا ہے۔ پاکستان اشتہاروں میں بہت ترقی کررہا ہے لیکن گزشتہ 6 برس میں 31.5 فیصد غربت میں اضافہ ہوگیا، قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے حکمرانوں کی تشہیر کی جارہی ہے۔

حافظ نعیم نے کہا کہ زراعت کے شعبوں میں گروتھ میں 600 فیصد کمی ہوئی ہے، حکومت نے کسانوں کا بیڑا غرق کردیا، کسانوں سے 1800 روپے میں گندم لی گئی اور مارکیٹ میں 6 ہزار کی فروخت ہوئی، درمیان میں یہ جو تین ہزار چار ہزار کا فرق ہے وہ پیسے کس کے پاس جاتے ہیں؟۔

حافظ نعیم نے کہا کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت پر پارلیمنٹ سے مشورہ لیا گیا نہ ہی کابینہ میں بات ہوئی۔ پیس بورڈ میں غزہ کی تباہی کا ذمہ دار حماس کو قرار دیا گیا۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر فارم 47 والی پارلیمنٹ کو بھی گھاس نہیں ڈالی اور خود ہی فیصلہ کرلیا۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ غزہ میں کسی صورت پاکستان کی فوج کو نہیں بھیجنا چاہئے، ٹرمپ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کریں گے، تو جب ہماری افواج کو امریکا کی کمانڈ میں دیا جائے گا تو کیا وہ وہاں احتجاج کریں گے؟، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی شمولیت ناقابل قبول ہے جس کیخلاف ہم 25 کروڑ عوام کو ساتھ ملاکر مزاحمت کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے رہائی کے بعد راج پال یادیو نے انوکھی فرمائش کردی

جیل سے رہائی کے بعد راج پال یادیو نے انوکھی فرمائش کردی

 Feb 21, 2026 12:35 PM |
نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

 Feb 21, 2026 11:47 AM |
شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

 Feb 21, 2026 10:29 AM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کا باجوڑ خودکش دھماکے کے سہولت کاروں کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ

Express News

کراچی میں بچوں کی لڑائی پر گولیاں چل گئیں، 1 جاں بحق اور 2 زخمی

Express News

حکومتی پیشکش کے باوجود دباؤ میں آکرعمران خان سے ملاقات نہ کرنا غلطی ہے، رہنما پی ٹی آئی

Express News

ڈکیتی کے دوران ریپ کے واقعات ختم ہو چکے، سی سی ڈی پنجاب

Express News

محکمہ موسمیات کی شہر میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی

Express News

سندھ اسمبلی میں ایم پی اے کو دھمکی کا ڈراپ سین، ایم کیو ایم اراکین میں صلح بھی ہوگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو