جیل سے رہائی کے بعد راج پال یادیو نے انوکھی فرمائش کردی

جیلوں کو صرف سزا کی جگہ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اصلاحی مراکز بنایا جانا چاہیے، کامیڈین

ویب ڈیسک February 21, 2026
فوٹو : فائل

بالی ووڈ کے معروف کامیڈین اداکار راج پال یادیو نے تہاڑ جیل سے رہائی کے بعد ایک منفرد مطالبہ سامنے رکھ دیا۔

عدالتی احکامات کے تحت خود کو جیل حکام کے حوالے کرنے کے چند روز بعد رہائی پانے والے اداکار نے اس دوران ملنے والی عوامی اور فلمی برادری کی حمایت پر اظہارِ تشکر بھی کیا۔

رہائی کے بعد اپنے آبائی ضلع شاہجہاں پور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 54 سالہ اداکار کا کہنا تھا کہ انہیں اس مشکل وقت میں لوگوں کی جانب سے بے حد محبت اور حوصلہ ملا، جس پر وہ دل سے شکر گزار ہیں۔

اس موقع پر انہوں نے جیل کے نظام سے متعلق ایک تجویز دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کے لیے سگریٹ نوشی کی علیحدہ اور مخصوص جگہ ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس پر اس مقصد کے لیے الگ مقامات موجود ہوتے ہیں۔

راج پال یادیو کا کہنا تھا کہ جیلوں کو صرف سزا کی جگہ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اصلاحی مراکز بنایا جانا چاہیے، جہاں قیدیوں کو منظم ماحول اور بہتر سہولیات فراہم کر کے مثبت تبدیلی کی طرف لایا جا سکے۔

واضح رہے کہ نئی دہلی ہائی کورٹ نے چیک ڈس آنر کے متعدد مقدمات میں پہلے دی گئی رعایت واپس لیتے ہوئے اداکار کو ہدایت کی تھی کہ وہ 4 فروری تک متعلقہ جیل حکام کے سامنے سرینڈر کریں۔ عدالتی حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے تہاڑ جیل میں خود کو پیش کیا تھا، جہاں قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔
 
