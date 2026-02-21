محسن نقوی سے 3 جماعتوں کے وفاقی وزرا کی ملاقات، داخلی سلامتی کے اُمور پر تبادلہ خیال

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے مسلم لیگ قائداعظم، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وفاقی وزراء نے ملاقات کی۔
ملاقات میں مسلم لیگ قائداعظم سے چوہدری سالک حسین، ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی اور بلوچستان عوامی پارٹی سے خالد مگسی شریک ہوئے۔
وفاقی وزراء نے ملک کی مجموعی صورتحال اور داخلی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
وزیرداخلہ محسن نقوی نے تینوں جماعتوں کے رہنماؤں کو کے پی کے اور بلوچستان کی صورتحال اور قیام امن کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔
ملاقات میں تینوں وزراء نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا دو ٹوک اعلان کیا۔
وفاقی وزراء نے امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سکیورٹی فورسز کی دلیرانہ کارروائیوں اور فتنہ الخوارج کے خلاف جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عہد کیا۔