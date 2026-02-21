راولپنڈی:
راولپنڈی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب غلط سمت سے آنے والے تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو ٹکر مار کر کچل دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔
حادثے کے نتیجے میں نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کا دوست معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت دانیال کے نام سے کی گئی۔
واقعے کے بعد تھانہ چکری پولیس نے نامعلوم ڈمپر ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا اور ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس ذرائع استعمال کرتے ہوئے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جبکہ حادثے میں استعمال ہونے والا ڈمپر بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔
ایس پی صدر انعم شیر کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کر کے چالان کیا جائے گا۔