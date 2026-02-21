راولپنڈی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

پولیس نے فرار ہونے والے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

ویب ڈیسک February 21, 2026
facebook whatsup
راولپنڈی:

راولپنڈی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہوگیا۔

پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب غلط سمت سے آنے والے تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو ٹکر مار کر کچل دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔

حادثے کے نتیجے میں نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کا دوست معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت دانیال کے نام سے کی گئی۔

واقعے کے بعد تھانہ چکری پولیس نے نامعلوم ڈمپر ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا اور ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس ذرائع استعمال کرتے ہوئے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جبکہ حادثے میں استعمال ہونے والا ڈمپر بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔

ایس پی صدر انعم شیر کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کر کے چالان کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے رہائی کے بعد راج پال یادیو نے انوکھی فرمائش کردی

جیل سے رہائی کے بعد راج پال یادیو نے انوکھی فرمائش کردی

 Feb 21, 2026 12:35 PM |
نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

نامور ماڈل نے اداکارہ ہانیہ عامر کی منافقت بے نقاب کردی

 Feb 21, 2026 11:47 AM |
شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

شاہ رخ خان کا وینٹی لیٹر پر موجود سلیم خان سے متعلق بڑا انکشاف

 Feb 21, 2026 10:29 AM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کا باجوڑ خودکش دھماکے کے سہولت کاروں کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ

Express News

کراچی میں بچوں کی لڑائی پر گولیاں چل گئیں، 1 جاں بحق اور 2 زخمی

Express News

حکومتی پیشکش کے باوجود دباؤ میں آکرعمران خان سے ملاقات نہ کرنا غلطی ہے، رہنما پی ٹی آئی

Express News

ڈکیتی کے دوران ریپ کے واقعات ختم ہو چکے، سی سی ڈی پنجاب

Express News

محکمہ موسمیات کی شہر میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی

Express News

سندھ اسمبلی میں ایم پی اے کو دھمکی کا ڈراپ سین، ایم کیو ایم اراکین میں صلح بھی ہوگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو