ہالی ووڈ میں اپنی اداکاری کا لوہا منوانے والی پریانکا چوپڑا نے بہت عرصے بعد بالی ووڈ چھوڑنے کی وجہ بتادی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پریانکا چوپڑا نے ایک انٹریو میں انکشاف کیا ہے کہ وہ کبھی بالی ووڈ چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن انہیں دباؤ میں آ کر یہ قدم اٹھانا پڑا۔
ادکارہ نے کھل کر بتایا کہ وہ کبھی بھی بھارت کی فلموں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں، لیکن انہیں زیادہ دلچسپ مواقع تلاش کرنے کے لیے باہر جانا پڑا۔
انٹریو کے دوران پریانکا چوپڑا کے بالی ووڈ سے ہالی وڈ اور دیگر شعبوں میں منتقلی کے بارے میں کافی بات کی گئی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ یہ تبدیلی کیسے اور کیوں آئی، اور یہ فیصلہ ان مواقع کی بنیاد پر کیا گیا جو ان کے لیے بھارت میں دستیاب تھے۔
یاد رہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری میں کئی سال کام کرنے کے بعد، پریانکا چوپڑا نے بیرون ملک کام کرنا شروع کیا اور ہالی ووڈ میں متعدد پروجیکٹس میں کام کیا۔
انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں میں کبھی بالی ووڈ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مجھے کئی وجوہات کی بنا پر ہندی فلموں میں محدود محسوس ہوتا تھا اور مجھے دباؤ میں لایا جا رہا تھا جس کے بعد میں ایسے مواقع تلاش کر رہی تھی جو میرے لیے ایک فنکار کے طور پر دلچسپ ہوں، اور آخرکار میں امریکا میں کام کرنے لگی۔
اس وقت اداکارہ بھارت میں راجامولی کے پروجیکٹ کی شوٹنگ کر رہی ہیں جب کہ دوسری طرف اپنی تازہ ترین فلم ’دی بلف‘ کو نیویارک میں پروموٹ کررہی ہیں۔
تاہم، 43 سالہ اداکارہ اس بات پر خوش ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے کی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنے ملک واپس آ کر کام کرنے سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں واقعی خوش ہوں کہ دوبارہ بھارت میں وارناسی میں کام کر رہی ہوں، میں نہیں چاہوں گی کہ مجھے دونوں کے درمیان انتخاب کرنا پڑے کیوں کہ مجھے دونوں انڈسٹریز میں کام کرنے کا لطف آتا ہے، وہ کئی لحاظ سے مختلف ہیں، بالکل جیسا کہ ثقافتیں مختلف ہیں۔