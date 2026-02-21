کراچی میں نو پارکنگ کے نام پر گلی محلوں سے بھی موٹرسائیکلیں اٹھائی جانے لگیں

رنچھوڑ لائن میں گھروں اور دکانوں کے باہر کھڑی موٹرسائیکلیں ٹریفک پولیس کے ٹرک میں ڈال کر لے جائی گئیں

یاسین جبلپوری February 21, 2026
facebook whatsup

گلی محلوں سے موٹرسائیکل اٹھانا ٹریفک پولیس کو مہنگا پڑگیا، شہری نے گھیرے میں لے لیا جس پر ٹریفک پولیس نے چند موٹرسائیکل اٹھانے کے بعد راہ فرار اختیار کی

تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس نے اب مین شاہراہوں کے ساتھ ساتھ گلی محلوں سے بھی شہریوں کی موٹرسائیکلیں اٹھانا شروع کر دیں اسطرح کا ایک واقع ڈسٹرکٹ سٹی کے علاقے گزدرآباد (رنچھوڑ لائن) میں پیش آیا جہاں گھروں اور دکانوں کے باہر کھڑی موٹرسائیکلیں ٹریفک پولیس کے ٹرک میں لوڈ کر کے لے جائی جا رہی تھی۔

اسی دوران ایک شہری نے موبائل فون سے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ جس  میں شہری نے موٹرسائیکل اٹھانے والے ٹرک کے لوڈر اور اس میں سوار پولیس وردی میں ملبوس شخص سے سوال کیا کہ تمھیں گلی محلوں سے بائیکس اٹھانے کی اجازت کس نے دی۔

شہری کے سوال کرنے پر ٹریفک پولیس اہلکار نے اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کی اور فوری طور پر رہا فرار اختیار کی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار ٹرک میں 5 سے 6 موٹرسائیکلیں بھی اُٹھا کر لے گئے۔

 شہری کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو تنگ کرنا کہاں کا انصاف ہے ، یہ لوگوں کا کچرا نہیں اٹھائیں گے، گٹر کے ڈھکن نہیں لگائیں گے لیکن رہائشی علاقوں سے بائیکس اٹھالی جاتی ہیں۔

شہری نے کہا کہ ٹریفک کی روانی کے لئے اہلکار نظر نہیں آتے، پریڈی اسٹریٹ، غریب آباد ، لیاقت آباد نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی ، ناگن چورنگی ، شفیق موڑکے قریب راشد منہاس روڈ سمیت شہر کی بیشتر شاہراہوں پر فروٹس کے ٹھیلوں کی بھرمار ، سرشاہ سلیمان روڈ عیسیٰ نگری ، پرانی زسبزہ منڈی پر غیر قابونی بکرا منڈی لگی ہوئی انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ،  لیکن شہریوں کو کسی نے کسی بہانے تنگ کرنے میں ہر ادارہ ہر محکمہ مصروف ہے۔

ٹریفک پولیس اہلکار پارکنگ مافیا کی سرپرستی میں مصروف ہیں ، شہر میں بے ہنگم پارکنگ کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول ہے جس کے لئے ٹریفک پولیس کچھ نہیں کرتی ، ای چالان سسٹم کے باوجود ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں لیکن کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں۔

اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا اور نہ ہی واقعے کی تصدیق و تردید کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہراسانی کے الزامات پر تنازع، اداکارہ ہانیہ عامر کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

ہراسانی کے الزامات پر تنازع، اداکارہ ہانیہ عامر کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Feb 21, 2026 05:48 PM |
ایپسٹین فائلز، لیونارڈو ڈی کیپریو پر انسانی گوشت کھانے کا الزام، حقیقت کیا ہے؟

ایپسٹین فائلز، لیونارڈو ڈی کیپریو پر انسانی گوشت کھانے کا الزام، حقیقت کیا ہے؟

 Feb 21, 2026 02:42 PM |
حکومت کا قائداعظم اور علامہ اقبال پر تاریخی ویب سیریز بنانے کا فیصلہ

حکومت کا قائداعظم اور علامہ اقبال پر تاریخی ویب سیریز بنانے کا فیصلہ

Feb 21, 2026 02:19 PM |

متعلقہ

Express News

جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے تعمیر شدہ رن وے پر پہلی بین الاقوامی پرواز کی کامیاب لینڈنگ

Express News

خوشخبری، سوئی سدرن گیس کا رمضان کیلیے نیا شیڈول، پورے دن میں صرف ساڑھے 4 گھنٹے سپلائی بند ہوگی

Express News

کراچی میں گھر کے ٹینک سے کمسن بہن بھائیوں کی لاشیں برآمد

Express News

کراچی میں رمضان کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

Express News

سانحہ گل پلازہ: بروقت امداد نہ ملنے سے نعشوں کے ڈھیر لگ گئے

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو