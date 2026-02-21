وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان نے پیش کش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلیے بنائی گئی فورس کا نام بات چیت کر کے تبدیل ہوسکتا ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع اللہ جان نے پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں تک بانی کی رہائی کے لیے بنائی گئی فورس کے نام کی تبدیلی کی بات ہے تو بانی رہائی فورس کا نام تبدیل کرنے پر بات ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہی اسٹریٹ موومنٹ کی ذمے داری سہیل آفریدی کو دی ، ہماری یہ فورس نوجوانوں پر مشتمل ہو گی۔
انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے اعلان کردہ بانی کی رہائی کے لیے فورس کا مقصد صرف عمران خان کی رہائی ہے، اس کا اور کوئی سیاسی مقصد نہیں۔ رہائی کے ساتھ ہی بانی فورس فورس خود تحلیل کر دیں گے۔
اپنے موقف کو دوہراتے ہوئے شفیع جان کہا کہ رہائی فورس بنانے کا مقصد صرف اور صرف بانی کی رہائی سے ہو گا ، اس ونگ کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہوں گے ،جس دن بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے یہ فورس تحلیل ہو جائے گی۔
پارٹی میں اختلافات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا میں ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں یا پھرجنید اکبر، سب کا فوکس بانی کی رہائی اور صحت پر ہونا چاہیے ،باقی مسائل ہم بعد میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، اس وقت بانی کی صحت کا معاملہ اہم ہے ہمیں بانی کی رہائی پر فوکس کرنا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی ان کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہے۔
رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ پی ٹی آئی واحد قومی اور سب سے بڑی جماعت ہے، بند کمروں سے باہر ہم سب ایک پیج پر ہوتے ہیں، ہماری یہ جنگ اس فرسودہ نظام کو تبدیل کرنے کی جنگ ہے۔
رہنما پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بانی کی رہائی کے حوالے سے ہرآئینی اور قانونی راستہ اختیار کر چکے ہیں، اب ہماری ہماری مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات اب نتیجہ خیز ہوں۔