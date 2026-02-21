پاک-نیوزی لینڈ میچ منسوخ، پاکستان کیلیے سیمی فائنل میں رسائی مشکل

میچ منسوخ ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو ایک-ایک پوائنٹ دیا گیا

ویب ڈیسک February 21, 2026
آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 (گروپ 2) کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا جس نے پاکستان کے لیے سیمی فائنل میں رسائی کو مزید مشکل بنا دیا۔

پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن بارش نے کھیل شروع ہونے ہی نہ دیا اور 9:05 بجے میچ منسوخ کر دیا گیا۔ اس صورت حال میں دونوں ٹیموں کو ایک-ایک پوائنٹ دیا گیا۔

اس نتیجے نے سپر 8 کے پوائنٹس ٹیبل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے کیونکہ گروپ میں انگلینڈ اور سری لنکا بھی شامل ہیں اور صرف ٹاپ دو ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔

اب پاکستان کی سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے امکانات کچھ اس طرح  ہیں کہ اگر پاکستان اپنے باقی دو میچ (انگلینڈ اور سری لنکا کے خلاف) جیت جاتا ہے تو اسے کل 5 پوائنٹس مل جائیں گے اور وہ سیمی فائنل میں جگہ بنا لے گا۔

ایک میچ جیتنے اور ایک ہارنے کی صورت میں پاکستان کا انحصار دیگر ٹیموں کے نتائج اور نیٹ رن ریٹ پر ہوگا۔ اگر پاکستان نے دونوں میچ ہارے تو پاکستان کے سیمی فائنل کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔

اب تمام ٹیموں کے لیے ہر میچ اہم بن گیا ہے اور پاکستان کی قسمت اگلے میچوں اور دوسرے ٹیموں کے نتائج پر منحصر ہوگی۔
