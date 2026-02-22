ایف سی بلوچستان امن وامان کے قیام کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت میں بھی پیش پیش

ایف سی اسپتال کوئٹہ جدیدطبی سہولیات سے آراستہ ایک نمایاں مرکزکے طور پرابھر چکا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایف سی اسپتال کوئٹہ میں شہریوں کوفوری،معیاری اور ہمہ وقت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
ایف سی اسپتال کوئٹہ میں مستندڈاکٹرز اورتربیت یافتہ طبی عملہ شب و روز خدمات انجام دےرہاہے۔ اسپتال میں دوردراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو معیاری اور بروقت علاج فراہم کیاجارہا ہے۔
خواتین مریضوں کیلئےلیڈی ڈاکٹرز کی دستیابی نے بااعتماد اور محفوظ ماحول میں علاج کو یقینی بنایا ہے۔ ایف سی اسپتال کوئٹہ میں خدمات سرانجام دینے والے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پورے صوبے سے آنے والے مریضوں کا ایف سی اسپتال میں تسلی بخش اورفوری علاج کیا جاتا ہے۔
جدید سہولیات سےآراستہ ایف سی اسپتال کوئٹہ انسانی ہمدردی اورخدمتِ خلق کےجذبےکی عملی تصویربھی پیش کررہاہے۔ ایف سی اسپتال کوئٹہ صرف ایک طبی مرکز نہیں بلکہ امید،اعتماد اور عوامی خدمت کی روشن اورقابلِ تقلید مثال بن چکاہے۔