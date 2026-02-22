سانحہ ڈوڈی پورہ کو 20 سال بیت گئے، کشمیری شہداء کے اہلخانہ آج بھی انصاف کے منتظر

مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ بھارتی قابض افواج کی بربریت، ظلم اور بے گناہ کشمیریوں کے خون سے رقم ہے۔
بھارت کے زیرتسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں حقِ خود ارادیت کیلئے لاکھوں کشمیری اپنی جانیں قربان کرچکے ہیں۔
22فروری 2006، ایک ایسے ہی المناک دن کی یاد دلاتا ہے جب ڈوڈی پورہ کرکٹ گراونڈ کو خون میں نہلادیا گیا۔
بھارتی قابض فوج نے کرکٹ کھیلتے معصوم نوجوانوں پراندھا دھند فائرنگ کرکے 4 کوشہید اور دیگر کو شدید زخمی کردیا۔
اس انسانیت سوز واقعے پر مقامی افراد نے سڑکوں پر آکر بھارتی فوج کی دہشت گردی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔
شہدائےڈوڈی پورہ کے اہلخانہ آج بھی انصاف کے منتظرہیں جبکہ اس واقعہ پربھارتی اور عالمی اداروں کی خاموشی شرمناک ہے۔
پاکستانی قوم ہر سال اس روز اپنے کشمیری بھائیوں کے غم میں شریک ہوکربھارتی بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔