ہنگامی حالات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اسکاٶٹس کا کردار ناگزیر ہے، صدر مملکت

ویب ڈیسک February 22, 2026
صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے پانچ لاکھ سے زائد اسکاٶٹس کو مبارکباد دی۔

تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسکاٶٹنگ نوجوانوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نوجوان کردار سازی پر توجہ دیں۔

صدر زرداری نے مزید کہا کہ اسکاٶٹس کو گرین اور موسمیاتی لحاظ سے محفوظ پاکستان کیلئے متحرک ہونا چاہئیے۔ منشیات سے پاک اور ڈیجیٹل طور پر بااختیار قوم کی تشکیل اہم ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اسکاٶٹس کا کردار ناگزیر ہے۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے میں اسکاٶٹس کی فعال شمولیت ضروری ہے، قائد اعظم نے اسکاٶٹنگ کو نوجوانوں کی کردار سازی کیلئے اہم قرار دیا تھا۔

صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن عالمی سطح پر مزید مؤثر کردار ادا کرے گی۔ اسکاٶٹس قوم کی تعمیر میں مؤثر محرک ثابت ہوں گے۔
