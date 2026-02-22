منی پور میں نئی تقرری پر ہنگامہ، کیا کشیدگی مزید بڑھے گی؟

منی پور نسلی فسادات میں 260 سے زائد افراد ہلاک، 1500 سے زیادہ زخمی جبکہ 60 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک February 22, 2026
بھارتی ریاست منی پور میں میتی ہندو اور کوکی زو قبائل کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم انتظامی تقرری سامنے آئی ہے جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے ردعمل دیا جا رہا ہے۔

بھارتی اخبار دی اکنامک ٹائمز کے مطابق وزیرِ اعظم مودی کی حکومت نے سابق فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل (ر) ایل نشی کانتا سنگھ کو منی پور کے وزیرِ اعلیٰ کا مشیر مقرر کر دیا ہے۔

یہ تقرری ایسے وقت میں کی گئی ہے جب ریاست 2023 میں “قبائلی یکجہتی مارچ” کے بعد سے شدید نسلی کشیدگی کا سامنا کر رہی ہے۔

رپورٹس کے مطابق منی پور میں اب تک ہونے والے نسلی فسادات میں 260 سے زائد افراد ہلاک، 1500 سے زیادہ زخمی جبکہ 60 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ریاست میں حالات معمول پر لانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد تعینات ہے۔

کچھ مبصرین اور ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ایسی تقرری مزید تنازع کا باعث بن سکتی ہے، خصوصاً جب ریاست پہلے ہی شدید سماجی تقسیم کا شکار ہے۔

ان کے مطابق حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہئیں جو تمام فریقوں کے اعتماد کو بحال کریں اور مفاہمت کی فضا قائم کریں۔

دوسری جانب حکومتی حلقوں کا مؤقف ہے کہ تجربہ کار افسران کی شمولیت کا مقصد ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا اور انتظامی امور کو مؤثر بنانا ہے۔
