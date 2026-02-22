وجے اور رشمیکا کی شادی کیلئے بیرون ملک سے سکیورٹی خدمات طلب

بھارتی فلم انڈسٹری کے اداکار وجے دیوراکونڈا اور اداکارہ رشمیکا مندانا نے اپنی شادی کے لیے بیرونِ ملک سکیورٹی کمپنی کی خدمات حاصل کرلیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں کی شادی 26 فروری کو ادے پور میں منعقد ہوگی۔ یہ ایک نجی نوعیت کی تقریب ہوگی جس میں صرف قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو مدعو کیا جائے گا۔ ادے پور کو شاہانہ اور یادگار شادیوں کے لیے خاص اہمیت حاصل ہے اور ماضی میں بھی کئی معروف شخصیات یہاں شادی کر چکی ہیں۔
اطلاعات کے مطابق شادی ایک وسیع و عریض مقام پر ہوگی جس کے باعث سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بیرونِ ملک سے بلائی گئی سکیورٹی ٹیم راجستھان کے مقامی سکیورٹی عملے کے ساتھ مل کر ذمہ داریاں نبھائے گی۔
رپورٹس میں مزید بتایا گیا ہے کہ ادے پور میں شادی کے بعد 4 مارچ کو حیدرآباد دکن میں فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے لیے ایک شاندار استقبالیہ بھی منعقد کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ وجے دیوراکونڈا اور رشمیکا مندانا نے گزشتہ سال 3 اکتوبر کو منگنی کی تھی اور حال ہی میں ان کی شادی کا کارڈ بھی منظر عام پر آیا تھا۔