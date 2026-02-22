ٹی 20 ورلڈ کپ: سری لنکا کا انگلینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

پالی کیلے میں میچ کے دوران بارش کا امکان ہے

ویب ڈیسک February 22, 2026
آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ سپر ایٹ مرحلے کے میچ میں سری لنکا نے انگلینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کرلیا۔

پالی کیلے میں اتوار کے روز سری لنکا اور انگلینڈ کے مابین کھیلے جانے والے اس میچ کے دوران بارش کے امکانات انتہائی زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔

سپر 8 مرحلے کے میچوں کے لیے کوئی ریزرو ڈے مختص نہیں کیا گیا، اس لیے اگر میچ ممکن نہ ہو سکا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے کر مقابلہ بے نتیجہ قرار دیا جائے گا۔شائقین کرکٹ کو امید ہے کہ موسم بہتر ہوگا اور ایک سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔

گزشتہ روز پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ بھی بارش کے باعث منسوخ کردیا گیا تھا۔
انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا

رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا

Feb 21, 2026 10:59 PM |
تاریخ رقم؛ 47 سال بعد رجنی کانت اور کمل ہاسن پردۂ اسکرین پر ایک ساتھ؛ ویڈیو وائرل

تاریخ رقم؛ 47 سال بعد رجنی کانت اور کمل ہاسن پردۂ اسکرین پر ایک ساتھ؛ ویڈیو وائرل

Feb 21, 2026 10:13 PM |
ہراسانی کے الزامات پر تنازع، اداکارہ ہانیہ عامر کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

ہراسانی کے الزامات پر تنازع، اداکارہ ہانیہ عامر کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Feb 21, 2026 05:48 PM |

