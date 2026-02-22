راولپنڈی:
موٹروے پولیس اور پنجاب پولیس نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے فیصل آباد سے اغواء کیے گیے غلہ منڈی کے تاجر کو بازیاب کروا لیا، اغواء کار تاجر اور گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہوجانے میں کامیاب ہوگئے۔
حکام کے مطابق 5 نامعلوم افراد خود کو حساس ادارے کا اہلکار بتا کر فیصل آباد کی غلہ منڈی میں آڑھت کا کاروبار کرنے والے تاجر طارق عزیز کو ملت چوک سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر موٹروے کے راستے نامعلوم مقام کی جانب لے جا رہے تھے۔
اطلاع ملنے پر موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے اغوا کاروں کو بلکسر انٹر چینج اور نیلہ انٹر چینج کے درمیان روکنے کی کوشش کی، تعاقب پر اغوا کار تاجر اور 2 گاڑیوں کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
حکام کا کہنا تھا کہ اغواء کار گروہ بین الصوبائی گینگ کے طور پر کارروائیاں کرتا ہے جس کے حوالے سے پنجاب پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
بازیاب کروائے گئے تاجر نے موٹروے پولیس اور تھانہ ملت ٹاؤن فیصل آباد کے پولیس عملے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پولیس نے بروقت کارروائی کرکے اغواء ہونے سے بچایا اور باحفاظت بازیاب کروایا۔