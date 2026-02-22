شناختی کارڈ سے محروم شہریوں کے لیے نادرا کا اہم اقدام

شناختی کارڈ سے محروم شہریوں کے لیے نادرا نے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے پیدائشی سرٹیفکیٹ کے بغیر شناختی کارڈ بنوانے کی مشروط سہولت فراہم کرنے کا اعلان کردیا۔
ترجمان نے کہا کہ پہلی بار رجسٹریشن کے لیے یہ سہولت 31 دسمبر 2026 تک مؤثر ہوگی، متبادل طریقوں سے درخواست گزار کی شناخت کی تصدیق کی جائے گی۔
اٹھارہ سال یا زائد عمر کی شادی شدہ خواتین کے پاس نکاح نامہ موجود ہونا لازم ہوگا، والد یا والدہ اور شوہر کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہو اور ان کی بائیومیٹرک تصدیق لازمی ہوگی۔
بیان کے مطابق غیرشادی شدہ خواتین پر شوہر سے متعلق شرائط لاگو نہیں ہوں گی، چوبیس سال یا زائد عمر مرد کے والد یا والدہ اور کسی ایک بہن بھائی کا شناختی کارڈ بنا ہونا ضروری ہوگا، والدین میں سے کسی ایک کی بائیومیٹرک تصدیق لازمی ہوگی۔
والدین اور شوہر دونوں فوت ہوں لیکن نادرا میں ریکارڈ موجود ہو تو بائیومیٹرک پر چھوٹ مل سکے گی، پہلی بار نان سمارٹ کارڈ کسی فیس کے بغیر جاری کیا جائے گا، شہری رجسٹریشن کے وقت درست معلومات یقینی بنائیں گے، ولدیت، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش میں تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔
وفاقی وزیر داخلہ و انسدادِ منشیات محسن نقوی کی ہدایت پر نادرا نے سہولت کا طریقہ وضع کیا، نادرا اتھارٹی بورڈ نے منظوری دے دی، نادرا آرڈیننس اور شناختی کارڈ قواعد و ضوابط کے تحت سہولت دی گئی۔