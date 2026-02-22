بنوں: سی ٹی ڈی کی تفتیشی ٹیم پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا

جوابی کارروائی کے دوران زیرِ حراست دہشتگرد کمانڈر اُسامہ عرف دانیال عرف باغی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا

ویب ڈیسک February 22, 2026
محکمہ انسدادِ دہشتگردی سی ٹی ڈی بنوں ریجن کی تفتیشی ٹیم پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔

ترجمان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے، سی ٹی ڈی کی ٹیم کی جوابی کارروائی کے دوران زیرِ حراست دہشتگرد کمانڈر اُسامہ عرف دانیال عرف باغی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔

تفتیشی ٹیم اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی خان پر حملے کے کیس میں جائے وقوعہ کی نشاندہی کیلئے جا رہی تھی کہ دہشتگردوں نے چھڑانے کی کوشش کی۔

جوابی فائرنگ میں ایک اور دہشتگرد کامیاب خان عرف اخلاص یار ولد نبوت خان سکنہ کابل خیل شیواہ شمالی وزیرستان ہلاک ہوا جس کے قبضے سے کلاشنکوف، دو میگزین، دو ہینڈ گرینیڈ، کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کا کارڈ، شناختی کارڈ اور موبائل فون برآمد ہوا۔

دہشتگرد فرار ہوتے ہوئے زخمی ساتھیوں کو ساتھ لے گئے جبکہ ایک نعش برآمد ہوئی، آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے جوانوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ دہشتگرد کسی کے سگے نہیں، عوام اپنے محافظوں سے تعاون کریں، فرار دہشتگردوں کی گرفتاری کیلئے سرچ اینڈ سٹرائیک آپریشن جاری ہے۔
