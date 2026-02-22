’آپ کی سی ایم مریم نواز بول رہی ہوں، قرعہ اندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیا، مبارک ہو‘

سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح ہوگیا،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قرعہ اندازی کا آغاز کردیا

ویب ڈیسک February 22, 2026
سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح ہوگیا،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قرعہ اندازی کا آغاز کردیا۔

انہوں نے کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی اور نام آنے والے خوش نصیب کاشتکاروں کو فون بھی کیا۔ بہاولپور کے حمزہ لیاقت سے بات چیت میں مریم نواز شریف نے کہا: "آپ کی سی ایم مریم نواز بول رہی ہوں، قرعہ اندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیا، مبارک ہو۔"

وزیراعلیٰ نے کہا کہ گرین ٹریکٹر سکیم آنے سے زرعی لینڈ سکیپ بدل رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ (ن) ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرتی رہی ہے۔

صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سی ایم گرین ٹریکٹر سکیم کے تھرڈ فیز کے لیے5 ایکڑ کے 4 لاکھ 27 ہزار مالک کاشتکاروں نے درخواستیں دی ہیں۔

گزشتہ پانچ سالوں میں پاکستان میں ٹریکٹرز کی قیمتیں دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے اور درمیانے کسانوں کے لیے مکمل قیمت پر ٹریکٹر خریدنا مشکل ہوگیا تھا۔ 2024 میں پنجاب حکومت نے زرعی مشینری کے استعمال پر خصوصی توجہ دی۔

بریفنگ کے مطابق، دو فیز مکمل ہوچکے ہیں اور 21 ہزار ٹریکٹر فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ فیز-3 کے تحت 50 سے 65 ہارس پاور کے 10 ہزار ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ پنجاب میں 10,000 ایکڑ اراضی پر صرف 140 ٹریکٹر ہیں جو دیگر ممالک کے تناسب میں 50% سے بھی کم ہیں۔ صوبائی حکومت کے مطابق، ٹریکٹر پنجاب کی زرعی معیشت میں سب سے اہم مشین ہے۔
