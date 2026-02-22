چینی نئے سال کی آمد پر سی پیک کے چینی ملازمین کے لئے شاندار تقاریب کا انعقاد

چینی نئے سال کی آمد پر پاکستان میں سی پیک کے تحت کام کرنے والے چینی ملازمین کے لیے شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے اپنے آہنی دوستوں کے اعزاز میں خصوصی تقریبات، عشائیے اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا، تاکہ نئے سال کی خوشیوں کو دوبالا کیا جا سکے۔
متعدد چینی باشندے اس اہم تہوار پر اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ چین میں شریک نہ ہو سکے، تاہم سی پیک کے مختلف منصوبوں پر چینی شہریوں کے لیے پاکستان میں جوش و خروش سے نئے سال کی تقریبات منعقد کی گئیں۔
پاکستانی سینئر حکام نے بھی منعقدہ تقریبات میں شرکت کر کے چینی شہریوں کے ساتھ یکجہتی اور خیرسگالی کا مظاہرہ کیا۔ اسپورٹس گالا، ثقافتی پروگرامز اور خصوصی عشائیے کے ذریعے چینی نئے سال کی خوشیوں کو مزید بڑھایا گیا۔
ماہرین کے مطابق، پاکستان میں چینی سالِ نو کی تقریبات کا انعقاد سی پیک منصوبوں سے وابستہ چینی افراد کے ساتھ یکجہتی کا مظہر ہے اور یہ تقریبات دونوں ممالک کی معاشی ترقی، خوشحالی اور باہمی اعتماد کو مزید مستحکم کریں گی۔