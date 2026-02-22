انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آئندہ بورڈ اور کمیٹی اجلاسوں کے لیے قطر کو میزبان ملک منتخب کرلیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق آئی سی سی بورڈ اور مختلف کمیٹیوں کے اجلاس 25 سے 27 مارچ تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوں گے۔
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز، رکن ممالک کے چیف ایگزیکٹوز اور سینئر قیادت شریک ہوگی۔ ان اہم نشستوں میں عالمی کرکٹ کے حال اور مستقبل سے متعلق امور، پالیسی معاملات اور کھیل کے فروغ کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔
آئی سی سی کے مطابق دوحہ میں اجلاسوں کا انعقاد قطر میں کرکٹ کے بڑھتے ہوئے کردار کا اعتراف ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران قطر کے تعاون سے ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق 2020 سے قطر میں کرکٹ کی مجموعی شرکت میں 447 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو اس کھیل کی تیزی سے بڑھتی مقبولیت کا مظہر ہے۔ اسکول اولمپک پروگرام میں کرکٹ کی شمولیت کو بھی ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے جس سے نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع میسر آئے ہیں۔
آئی سی سی کا کہنا ہے کہ گراس روٹس سطح پر سرمایہ کاری اور ابھرتی ہوئی منڈیوں میں توجہ دینے کی حکمت عملی سے کرکٹ کو نئی تقویت ملی ہے اور مستقبل میں اس کے مزید مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع ہے۔