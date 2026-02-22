پی ایس ایل 11: لاہور قلندرز نے اہم جنوبی افریقی کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کر لیا

وہ سات ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں جنوبی افریقا کی نمائندگی کرچکے ہیں

ویب ڈیسک February 22, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن سے قبل لاہور قلندرز نے اہم جنوبی افریقی کھلاڑی کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔

لاہور قلندرز نے جنوبی افریقی وِکٹ کیپر بیٹر رُوبن ہیرمن کو براہِ راست سائن کیا۔ قلندرز نے اسے باضابطہ طور پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گلووز ہاتھ میں، بیٹ تیار، جنوبی افریقی رُوبن ہیرمن لاہور قلندرز کے لیے براہِ راست سائن کیے جاتے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رُوبن ہیرمن 29 سال کے ہیں اورسات ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں جنوبی افریقا کی نمائندگی کرچکے ہیں جن میں انہوں نے 153 رنز بنائے ہیں اور ایک نصف سنچری بھی اسکور کی ہے۔

ڈومیسٹک اور فرنچائز لیول پر بھی ہیرمن کا تجربہ قابلِ ذکر ہے،   ٹی ٹوئنٹی 65 میچوں میں انہوں نے مجموعی طور پر 1,497 رنز بنائے ہیں، جن میں ایک سنچری اور آٹھ نصف سنچریاں شامل ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل: لاہور قلندرز کا بنگلادیشی فاسٹ بولر سے معاہدہ

Express News

لاہور قلندرز کے بعد مزید دو فرنچائزز کی پی ایس ایل معاہدے کی تجدید

انہوں نے جنوبی افریقا کی SA20  لیگ میں پیرل رویالز کے لیے بھی کھیلا ہے،جہاں انہوں نے 21 میچوں میں 559 رنز بنائے۔

پی ایس ایل 11 26مارچ سے 3 مئی تک منعقد ہو رہا ہے اور ہیرمن کا شامل ہونا قلندرز کے بیٹنگ آرڈر کو مزید مضبوط بنائے گا۔

لاہور قلندرز کی فائنل ٹیم میں شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، عبداللہ شفیق، سکندر رضا، ممتازور رحمان، فخر زمان اور دیگر کے ساتھ رُوبن ہیرمن بھی شامل ہیں۔

facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وجے اور رشمیکا کی شادی کیلئے بیرون ملک سے سکیورٹی خدمات طلب

وجے اور رشمیکا کی شادی کیلئے بیرون ملک سے سکیورٹی خدمات طلب

 Feb 22, 2026 02:15 PM |
رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا

رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا

Feb 21, 2026 10:59 PM |
تاریخ رقم؛ 47 سال بعد رجنی کانت اور کمل ہاسن پردۂ اسکرین پر ایک ساتھ؛ ویڈیو وائرل

تاریخ رقم؛ 47 سال بعد رجنی کانت اور کمل ہاسن پردۂ اسکرین پر ایک ساتھ؛ ویڈیو وائرل

Feb 21, 2026 10:13 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستانی ایتھلیٹ اشراق نذیر یونان میں الپائن کلب آف پاکستان کا ایمبیسڈر مقرر

Express News

’ابھی تک ایک رن اسکور نہیں کیا‘، بھارتی کپتان کا ابھیشیک شرما سے متعلق بڑا بیان!

Express News

پاک-نیوزی لینڈ میچ منسوخ، پاکستان کیلیے سیمی فائنل میں رسائی مشکل

Express News

سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون نے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کرلی

Express News

پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کا ہاکی کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کیلیے بڑا اقدام

Express News

ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کا عثمان طارق سے متعلق بڑا بیان سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو