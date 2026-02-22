ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: سری لنکا کیخلاف فتح کے بعد انگلش کپتان کا بڑا بیان!

ہیری بروک نے سری لنکا کے خلاف سُپر ایٹ مرحلے میں فتح کو سالگرہ کا خوبصورت تحفہ قرار دے دیا

ویب ڈیسک February 22, 2026
انگلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان ہیری بروک نے سری لنکا کے خلاف سُپر ایٹ مرحلے میں فتح کو سالگرہ کا خوبصورت تحفہ قرار دے دیا۔

پوسٹ میچ تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے ہری بروک کا کہنا تھا کہ پچ مشکل نہیں تھی بلکہ دونوں ٹیموں کے اسپنرز نے رفتار کو بخوبی استعمال کیا، رفتار کی کمی نے مواقع پیدا کیا۔

انہوں نے کہا کہ فِل سالٹ نے 60 رنز کی زبردست باری کھیلی، سب نے ان کے گرد اپنا کھیل کھیلا۔ وہ جتنا تیز کھیلتے ہیں ویسے تو نہیں کھیلے لیکن انہوں نے ہمیں ایک اچھے ہدف تک پنہچایا۔

جوس بٹلر سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بٹلر کے فارم میں نہ ہونے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ وائٹ بال فارمیٹ کے ایک بہترین کھلاڑی ہیں۔ اس وقت ان میں اعتماد کی کمی ہے۔

واضح رہے پالیکیلے میں کھیلے گئے سپر ایٹ مرحلے کے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے سری لنکا 51 رنز سے شکست دی ہے۔
