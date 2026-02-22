پاکستان کی سحرش علی جرمن جونیئر اسکواش چیمپین شپ کے فائنل میں شکست کھا گئیں، مصر کی خدیجہ رزق کے ہاتھوں ناکامی کے بعد سحرش علی کو سلور میڈل پر قناعت کرنا پڑی۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں منعقدہ جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپین شپ کے گرلز انڈر 15 ایونٹ کے فائنل میں پشاور سے تعلق رکھنے والی سیڈ3 سحرش علی کو مصر کی سیڈ9خدیجہ رزق نے بآسانی 0-3 سے شکست دے دی۔
قبل ازیں سحرش علی نے سیمی فائنل میں روس کی الیگزینڈرا کوٹکینا کو 0-3 سے ہرایا، خدیجہ رزق نے کوارٹر فائنل میں سحرش علی کی بڑی بہن اور ٹاپ سیڈ ماہنور علی کو 1-3 سے اپ سیٹ شکست دی تھی۔