کارلوس الکاریز نے آرتھر فلز کو شکست دے کر قطر اوپن ٹائٹل جیت لیا

یہ الکاریز کے کیریئر کا 26واں ٹائٹل ہے

ویب ڈیسک February 22, 2026
ہسپانوی ٹینس اسٹار کارلوس الکاریز نے فائنل میں فرانس کے آرتھر فلز کو شاندار کھیل کے ساتھ 6-2، 6-1 سے شکست دے کر قطر اوپن ٹائٹل جیت لیا۔

دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی نے صرف 50 منٹ میں میچ جیت کر اپنی بہترین فارم کا مظاہرہ کیا۔ یہ الکاریز کے کیریئر کا 26واں ٹور لیول ٹائٹل ہے۔

الکاریز نے میچ کے بعد کہا کہ وہ اس سال مزید کامیابیوں کے لیے پرعزم ہیں اور ہر مقابلے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے اہم ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر نئے اہداف مقرر کریں۔

فرنچ اوپن ٹینس: اسپین کے الکاریز نے فائنل میں اٹلی کے جینک سینر کو شکست دے دی

فائنل میں پہنچنے سے قبل فلز نے متاثر کن کارکردگی دکھائی لیکن الکاریز کی واپسی نے انہیں مقابلہ میں زیادہ موقع نہیں دیا۔ فلز نے بھی اس ہفتے زبردست کھیل پیش کیا اور ٹور میں اپنی قابلیت ثابت کی۔

 
