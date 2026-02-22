اداکارہ اور ٹی وی میزبان مشی خان نے سسرال اور شوہر کی جانب سے اذیت دینے کا انکشاف کرنے والی اداکارہ ڈاکٹر نبیہہ کے انکشافات کو پاگل پن قرار دیتے ہوئے میزبان کو بھی جھڑک دیا اور ایسے معاملات گھروں کے اندر حل کرنے کا مشورہ دیا۔
ڈاکٹر نبیہہ نے گزشتہ روز مشہور اداکارہ فضاعلی کے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ ان کی شادی ٹھیک نہیں چل رہی ہے، اپنے سسرال کے ساتھ مسائل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں مینٹل ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حارث کھوکھر نے اس بیان کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تنگ نظری میں مبتلا ہے اور شکی مزاج خاتون ہیں۔
مشی خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ڈاکٹرنبیہہ کے ٹی وی شو پر کیے گئے انکشافات کو پاگل اور ٹی وی پر دکھایا جانے والا مواد بھی فضول قرار دے دیا۔
انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ‘یہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، ابھی رمضان المبارک کا اتنا پاک مہینہ شروع ہوا ہے اور ٹیلی ویژن کھولیں تو آپ کو اس طرح کے شوز دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں اپنے ذاتی مسائل جو ذاتی گھر کے مسائل ہیں، یوں عوام میں لا کر اس طرح بات کرنا اور اس کو ڈرامائی انداز دینا اور ایسے ظاہر کرنا جیسے پتا نہیں اللہ معاف کرے کیا ہوگیا’۔
مشی خان نے کہا کہ ‘ڈاکٹر صاحبہ پلیز آپ اپنے گھریلو معاملات ہیں اس کو ٹی وی پر لا کر اس طرح عوامی میدان میں لا کر آپ نے عجیب حالت بنائی ہے اور رمضان میں اس طرح کے شوز کی ایسی کلپس ہیں، پلیز آپ لوگ خیال کریں’۔
انہوں نے کہا کہ ‘میزبان کو بھی خیال کرنا چاہیےکہ اتنے پاک مہینے میں اس طرح کی چیزیں آن ایئر کرنا انتہائی بری بات ہے، آپ لوگوں کو اپنے گھریلو مسائل گھر میں سلجھانے چاہئیں’۔
ان کا کہنا تھا کہ ‘ایک ایک طرف بیان دے رہا ہے اور دوسرا ایک اور بیان دے رہا ہے، اب ہمارے ٹیلی ویژن میں رمضان نشریات کا یہ اسٹینڈرڈ ہوگیا ہے، یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، چینل کے مالک کو بھی خیال کرنا چاہیے، اس طرح کا مواد کیوں اور کیسے نشر کیا گیا جب لوگ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں’۔
مشی خان نے کہا کہ ‘ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ معیار ہوگیا ہے اور اس طرح کا پاگل پن والا مواد پیش کر رہے ہیں’۔
یاد رہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے چند ماہ قبل اپنے پرانے دوست حارث کھوکھر کے ساتھ شادی کی تھی، جس کو میڈیا میں بھرپور کوریج ملی اور کئی انٹرویوز بھی دیے تھے جبکہ شادی سے قبل ان کے مردوں کے حمایت میں دیے گئے بیانات بھی وائرل ہوئے تھے۔
مشی خان کا بیان سوشل میڈیا میں زیربحث
سوشل میڈیا پر مشی خان کے بیان پر صارفین نے بھی اظہار خیال کیا اور کسی نے کہا کہ فضا ایک اداکارہ ہیں اور نبیہہ ایک اوور ایکٹر ہیں، دوسرے نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب رمضان ٹرانسمیشن ایک ڈراما ہے اور یہ ریٹنگ کا معاملہ ہے۔
ایک خاتون نے لکھا کہ میں ڈر گئی تھی یہ ہو رہا ہے، بس اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ایک اور صارف نے کہا ہاں لیکن عام لوگ کون سے معصوم ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے، دو سال تک سب کو یہی سامنا کرنا ہوتا ہے، ابھی تو صرف دو ماہ ہوئے ہیں۔
انسٹاگرام پر صارفین نے کہا کہ بالکل اپنا بہت تماشا بنایا خود ہی، خاص طور پر فضا علی اوور ایکٹنگ کر کے اور تماشا بنا رہی ہے۔