افغان حکومت نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنا کر سرخ لکیر پار کردی ہے، صدر مملکت

دہشت کے ذریعے افغانستان میں قائم غیرقانونی حکومت مسلسل اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہورہی ہے، آصف زرداری

ویب ڈیسک March 14, 2026
اسلام آباد:

صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنا کر سرخ لکیر پار کردی ہے۔

پاکستان کے شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغان طالبان کے ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صدر آصف زرداری نے کہا کہ  دہشت کے ذریعے افغانستان میں قائم غیر قانونی حکومت مسلسل اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہورہی ہے۔

انہوں نےکہا کہ افغان حکومت دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرنے کی یقین دہانیوں  کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اب اس حکومت  میں اسلامی دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

صدر مملکت کا کہنا تھا کہ افغان حکومت ایک طرف دوست ممالک سے مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف اس نے پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنا کر سرخ لکیر پار کر دی ہے۔

آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہے۔

صدر نے کوئٹہ، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ڈرون حملوں سے زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر شہریوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور سیکیورٹی ادارے ملک کے دفاع اور عوام کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |
حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

Mar 14, 2026 12:29 PM |
دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد نے نویں جماعت کی طالبہ سے پانچویں شادی کرلی

دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد نے نویں جماعت کی طالبہ سے پانچویں شادی کرلی

 Mar 14, 2026 10:53 AM |

متعلقہ

Express News

لکی مروت میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، 6 خوارج ہلاک

Express News

فیکٹ چیک: پاکستان نے ڈرون حملے سے متعلق افغان طالبان کے دعوؤں کا کچا چٹھا کھول دیا

Express News

اسلام آباد کی فضائی حدود بند ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں، ایئرپورٹ اتھارٹی

Express News

پاکستان سے مشرق وسطیٰ کیلئے پروازیں بدستور معطل، 72 پروازیں منسوخ

Express News

کوئٹہ کے مضافات میں ڈرون حملہ، دو معصوم بچے زخمی

Express News

اسلام آباد، راولپنڈی میں خوفناک دھماکے کی آواز، فلائٹ آپریشن کچھ دیر کیلئے معطل

