کراچی میں مختلف پولیس مقابلوں میں 6 زخمی سمیت 9 ڈاکو گرفتار

عوامی کالونی ، سکھن ، حیدری مارکیٹ ، تیموریہ اور ڈیفنس پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد ان ڈاکوؤں کو گرفتار کیا

ویب ڈیسک March 16, 2026
facebook whatsup

عوامی کالونی ، سکھن ، حیدری مارکیٹ ، تیموریہ اور ڈیفنس پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد 6 زخمی سمیت 9 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق عوامی کالونی پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب کورنگی 5 نمبر سیکٹر 36/C راشد اکیڈمی کے قریب سے مبینہ مقابلت کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، 4 چھینے گئے موبائل فونز ، پرس بمعہ کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔

 سکھن پولیس نے بھینس کالونی روڈ نمبر 8 بھوسہ منڈی کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ،  گرفتار ڈاکو سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔ اسی طرح حیدری مارکیٹ پولیس نے  نارتھ ناظم آباد بلاک ایف کوثر نیازی کالونی ندی کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، گرفتار ڈاکوؤں سے دو پستولیں بمعہ گولیاں ، موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔

تیموریہ پولیس نے  نارتھ ناظم أباد بلاک ایم ڈینٹل کالج کے قریب سے مبینہ مقابلے کی بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا  گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فونز ، کیش رقم اور ایک کار برآمد کی گئی۔

ڈیفنس پولیس نے قیوم آبار سی أر پٹے کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان سے دو پستول نائن ایم ایم اور ایک تیس بور پستول ، موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برامد کر لی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو