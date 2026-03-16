پاکستان کے مختلف ایئر پورٹس سے مزید 90 پروازیں منسوخ

17 روز میں منسوخ پروازوں کی تعداد1955 تک پہنچ گئی، ایئرپورٹ ذرائع

ویب ڈیسک March 16, 2026
لاہور:

مشرق وسطیٰ جنگ کے باعث پاکستان کے مختلف ایئر پورٹس سے مزید 90 پروازیں منسوخ ہوگئیں جس کے نتیجے میں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، ایران، عراق اور قطر جانے اور وہاں سے آنے والی متعدد پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔

غیر یقینی صورتحال اور فضائی راستوں میں ممکنہ خطرات کے باعث کئی ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے اپنے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر محدود کر دیے ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ سترہ روز کے دوران پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس سے پروازوں کی آمد و رفت شدید متاثر رہی ہے۔ اس عرصے میں مجموعی طور پر 1955 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جس سے ہزاروں مسافر متاثر ہوئے۔

لاہور ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال کے پیش نظر کویت، قطر، بحرین اور ایران سمیت دیگر مشرقِ وسطیٰ کے ممالک کے لیے ایک درجن سے زائد ملکی و غیر ملکی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں صورتحال بہتر ہونے تک پروازوں کے شیڈول میں مزید تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔
انٹرٹینمنٹ

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |
جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

 Mar 16, 2026 11:04 AM |
دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

 Mar 15, 2026 04:10 PM |

متعلقہ

Express News

آئی ٹی کورس، طلبہ کا مستقبل داؤ پر نہیں لگنے دوں گا،عید کے بعد شیڈول کا اعلان کروں گا، کامران ٹیسوری

Express News

سرکاری خزانے سے چیئرمین سینیٹ کیلیے 9 کروڑ روپے کی مہنگی گاڑی خریدنے کا انکشاف

Express News

پاکستان ریلوے کی شالیمار ایکسپریس خوفناک حادثے کا شکار

Express News

باجوڑ، افغانستان سے داغا گیا گولہ گھر پر گرنے سے 4 بھائی جاں بحق

Express News

لکی مروت؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 5 دہشتگرد ہلاک

Express News

سراج الحق کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور مہنگائی پر تشویش کا اظہار

