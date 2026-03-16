رینجرز کی گلشن حدید میں کارروائی، ڈکیتی اوراسٹریٹ کرائم میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

گرفتارملزمان کے دیگرساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں

ویب ڈیسک March 16, 2026
سندھ رینجرز نے گلشن حدید میں کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اوراسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ماکھا گینگ سے تعلق رکھنے والے 3ملزمان کوگرفتار کرکے ان کے قبضے سے 3 موبائل فونز اور نقدی برآمد کرلی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سندھ رینجرز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پرگلشن حدید میں کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اوراسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ماکھا گینگ سے تعلق رکھنے والے 3 ملزمان حفیظ ولد عبدالحق،علی حسن ولد عبدالستاراورزوہیب ستو ولد شاہ نوازکوگرفتار کرکے ان کے قبضے سے3 موبائل فونزاورنقدی برآمد کرلی گئی۔

ترجمان کے مطابق گرفتارملزمان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہرکے مختلف علاقوں شاہ ٹاون، پیپری، گکھڑ پھاٹک اورگلشن حدیدکے دیگرعلاقوں میں اسلحے کے زورپرموبائل فون اورنقدی چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔

گرفتارملزم زوہیب ڈکیتی اوراسٹریٹ کر ائم کے لیے پسٹل کرائے پربھی دیتا تھا۔ گرفتار ملزمان عادی مجرم ہیں اور ان کے خلاف شہرکے مختلف تھانوں میں متعدد ایف آئی آرز درج ہیں۔

گرفتارملزمان کے دیگرساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو بمعہ برآمد شدہ سامان مزید قانونی کاروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
