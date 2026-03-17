گل پلازہ میں اموات کی بنیادی وجہ آگ اور دھویں کے باعث دم گھٹنا ہے، رپورٹ

ویب ڈیسک March 17, 2026
ڈاکٹر سمیہ (پولیس سرجن) نے جوڈیشل کمیشن کے سوالنامے کا تحریری جواب جمع کرا دیا۔

سانحہ گل پلازہ سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہلاکتوں کی بنیادی وجہ آگ اور دھویں کے باعث دم گھٹنا ہے۔

ڈاکٹر سمیہ کے مطابق مجموعی طور پر 8 زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے لایا گیا جبکہ 73 لاشیں اور انسانی باقیات گل پلازہ سے منتقل کی گئیں۔

رپورٹ کے مطابق 7 لاشیں مکمل حالت میں تھیں جبکہ 66 شدید جلی ہوئی باقیات پر مشتمل تھیں، جن میں سے بیشتر 100 فیصد تک جل چکی تھیں۔

انہوں نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کے دوران موت کی بنیادی وجہ دم گھٹنا ہی سامنے آئی، تاہم جلی ہوئی باقیات کا مکمل پوسٹ مارٹم ممکن نہیں ہو سکا۔

ڈاکٹر سمیہ کے مطابق شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ متاثرہ افراد آگ لگنے کے وقت زندہ تھے، جبکہ مکمل لاشوں پر معمولی نوعیت کے زخم پائے گئے جو بھگدڑ، عمارت گرنے یا کسی بڑے حادثے سے مطابقت نہیں رکھتے۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ مرحلہ وار لاشوں کے نکلنے سے عندیہ ملتا ہے کہ متاثرین طویل وقت تک عمارت کے اندر پھنسے رہے۔

مزید بتایا گیا کہ زہریلی گیس یا کیمیکلز کی موجودگی جانچنے کے لیے نمونے حاصل کیے گئے ہیں، تاہم ٹاکسیالوجی رپورٹس تاحال موصول نہیں ہوئیں۔

ڈاکٹر سمیہ نے تصدیق کی کہ تمام میڈیکولیگل رپورٹس متعلقہ حکام کو فراہم کر دی گئی ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سنجے دت اور نورا فتیحی کے نئے گانے پر پابندی کا مطالبہ

سنجے دت اور نورا فتیحی کے نئے گانے پر پابندی کا مطالبہ

 Mar 17, 2026 07:52 PM |
فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

فلسطین کی آزادی کے نعرے پر پریانکا چوپڑا کے تاثرات شدید تنقید کی زد میں آگئے

 Mar 17, 2026 01:18 PM |
رجب بٹ سے صلح کی کوششوں پر ایمان فاطمہ نے خاموشی توڑ دی

رجب بٹ سے صلح کی کوششوں پر ایمان فاطمہ نے خاموشی توڑ دی

 Mar 17, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

کابل اور ننگرہار میں عسکری تنصیبات اور دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، وزارت اطلاعات

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اثرات پاکستان کے شعبہ ہوا بازی پر گہرے ہونے لگے

Express News

آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا، سیکیورٹی ذرائع

Express News

وزیراعظم کا وفاقی سرکاری ملازمین کو عید سے قبل تنخواہیں دینے کا حکم

Express News

چیئرمین سینیٹ کیلیے خریدی گئی گاڑی کے معاملے پر اہم وضاحت سامنے آگئی

Express News

کفایت شعاری مہم سے بچنے والے 23 ارب سے موٹر سائیکل اور رکشا کو سبسڈی دینے کا فیصلہ

