کراچی؛ نوجوان کی جھلسی ہوئی لاش کی شناخت کرلی گئی، تحقیقات شروع

مقتول نوجوان دو روز قبل اپنی اہلیہ کو سسرال چھوڑنے گیا تھا اور لاپتا ہو گیا تھا، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 10, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ناردرن بائی پاس سہراب رندھ گوٹھ کے قریب جھلسی ہوئی ملنے والی نوجوان کی لاش کی شناخت کر لی گئی، مقتول نوجوان سعید آباد کا رہائشی اور ایک بیٹی کا باپ تھا، جو گڈز ٹرانسپورٹ لیبر اسکوائر سائٹ ایریا میں بحیثیت منشی کا کام کرتا تھا۔

تفصیلات کے مطابق جعمرات کو موچکو تھانے کے علاقے ناردرن بائی پاس سہراب رندھ گوٹھ کے قریب نوجوان کی ایک سے دو روز پرانی جھلسی ہوئی ناقابل شناخت لاش ملی تھی۔ گزشتہ روز مقتول نوجوان کی شناخت 29 سالہ فیضان ستی عرف فیضی ولد شیراز اختر کے نام سے کی گئی، مقتول نوجوان مکان نمبر 6/5 سیکٹر فور جی سعید آباد کا رہائشی تھا، مقتول نوجوان ایک بیٹی کا باپ اور گڈز ٹرانسپورٹ لیبر اسکوائر سائٹ ایریا میں بحیثیت منشی کا کام کرتا تھا۔

مقتول کے والد نے پولیس کو بتایا کہ ان کا بیٹا دو روز قبل 8 اپریل رات ساڑھے 8 بجے کے قریب اپنی بیوی کو سسرال گلشن غازی چھوڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن بیوی کو سسرال چھوڑ کر دوبارہ گھر واپس نہیں آیا اور اس کے بعد جب کافی رات گزر گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فون پر متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن بیٹے کے چاروں نمبر بند تھے۔

والد کے مطابق بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے سعید آباد تھانے پہنچے تو معلوم ہوا کہ موچکو تھانے کی حدود سے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جس پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سول اسپتال پہنچا تو ان کے بیٹے کی لاش اسٹیچر پر پڑی ہوئی تھی جسے انہوں نے شناخت کیا۔

ایس ایچ او موچکو فیصل لطیف کے مطابق شبہ ہے نامعلوم ملزمان نے مقتول نوجوان فیضان فیضی کو اغواء کے بعد قتل کیا اور مقتول کی شناخت چھپانے کے لیے ملزمان نے لاش کو جلا دیا۔

پولیس کے مطابق بظاہر واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے تاہم پولیس نے مقتول نوجوان کے قتل کا مقدمہ اس کے والد شیراز اختر کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کرکے واقعے کی مختلف پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈینگی وائرس سے رواں سال کی پہلی موت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی؟ اوگرا نے اہم وضاحت جاری کردی

Express News

پاکستان نے سفارت کاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر

Express News

جنگ بندی پر ہونے والی تحسین کے ثمرات سمیٹنے کیلئے سیاسی استحکام ضروری ہے، حافظ نعیم

Express News

پاکستان کا واضح مؤقف ہے لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، پاکستانی ہائی کمشنر

Express News

کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو