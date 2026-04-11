بلوچستان میں تعلیمی اصلاحات کے مثبت نتائج، لسبیلہ نے داخلہ مہم میں 100 فیصد ہدف حاصل کرلیا

وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں جاری تعلیمی اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہوگئے ہیں اور اسکول داخلہ مہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔
انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں بتایا کہ ضلع لسبیلہ نے داخلہ مہم میں 100 فیصد ہدف حاصل کرکے صوبے بھر کے لیے ایک نمایاں مثال قائم کی ہے، وزیراعلیٰ کے مطابق لسبیلہ میں مجموعی طور پر 5,556 بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا گیا، جن میں 2,540 بچیاں بھی شامل ہیں۔
انہوں نے اس پیش رفت کو تعلیم کے فروغ اور صنفی برابری کی جانب اہم قدم قرار دیامیر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بچوں اور بچیوں کی شرح داخلہ میں اضافہ روشن مستقبل اور ترقی یافتہ بلوچستان کی ضمانت ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔وزیراعلیٰ نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ صوبے میں کوئی اسکول بند نہیں رہے گا اور ہر بچے کو تعلیم کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
انہوں نے لسبیلہ کی ضلعی انتظامیہ، خصوصاً ڈپٹی کمشنر کو داخلہ مہم میں سو فیصد ہدف حاصل کرنے پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ دیگر اضلاع بھی اس کامیابی کی پیروی کریں۔