لاہور: خاتون پر بہیمانہ تشدد، ذہنی مریضہ قرار دینے کی کوشش ناکام، ملزم شوہر گرفتار

متاثرہ خاتون نے بتایا کہ شوہر طویل عرصے سے اس پر تشدد کر رہا تھا اور اسے ذہنی مریضہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا

ویب ڈیسک April 11, 2026
ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گھریلو تشدد کا شکار خاتون کی جانب سے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن پر کال موصول ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم شوہر کو گرفتار کر لیا۔

متاثرہ خاتون نے بتایا کہ شوہر طویل عرصے سے اس پر تشدد کر رہا تھا اور اسے ذہنی مریضہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔

ابتدائی تفتیش میں شوہر نے الزامات کی تردید کی، تاہم خاتون کی جانب سے فراہم کردہ ویڈیو شواہد میں تشدد کی تصدیق ہوگئی۔

ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن نے فوری ایکشن لیتے ہوئے خاتون پولیس افسر کو موقع پر روانہ کیا اور متاثرہ خاتون کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔

خاتون پولیس افسر کے ذریعے متاثرہ خاتون اور سیف سٹی کے درمیان ویڈیو کال کروائی گئی، جبکہ سیف سٹی ٹیم نے کیس فوری طور پر اعلیٰ افسران تک پہنچایا اور خاتون کا میڈیکو لیگل بھی کروایا گیا۔

پولیس کے مطابق ملزم شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق متاثرہ خواتین کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ایمرجنسی 15 پر کال کر کے 2 دبا کر ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے نمائندے سے فوری رابطہ کر سکتی ہیں، جبکہ سیف سٹی پبلک سیفٹی ایپ کے ذریعے ویڈیو کال پر بھی شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں۔

پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خواتین کے مکمل تحفظ اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے ادارہ ہمہ وقت پرعزم ہے۔
متعلقہ

Express News

ایران امریکا مذاکرات کی کامیابی کیلیے بھرپور کوشش کریں گے باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وزیراعظم

Express News

ولی عہد محمد بن سلمان کی سرپرستی میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، وزیراعظم

Express News

جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرانے پر عدالت کا خاتون اے ایس پی کے خلاف کارروائی کا حکم

Express News

اسلام آباد اور پنڈی میں کل بھی تعطیل کا اعلان

Express News

وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

Express News

کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیزٹو کی منظوری، مزید 2300 اسمارٹ کیمرے لگائے جائیںگے

