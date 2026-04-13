ٹرمپ کی کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو پر تنقید، کمزور اور خطرناک قرار دے دیا

اپنے ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوپ لیو کے بڑے مداح نہیں ہیں

ویب ڈیسک April 13, 2026
واشنگٹن: امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ’کمزور اور خطرناک‘ شخصیت قرار دیا ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر نئی بحث چھڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

اپنے ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوپ لیو کے بڑے مداح نہیں ہیں۔ ان کے مطابق پوپ جرائم کے معاملات میں کمزور جبکہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے انتہائی ناقص مؤقف رکھتے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے اس موقع پر ایران کے حوالے سے بھی سخت مؤقف دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، تاہم انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آتا ہے یا نہیں۔

ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکا کے پاس روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری ہے، جس کے باعث ایران عالمی منڈی میں اپنا تیل فروخت نہیں کر سکے گا۔

امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران کی فوجی اور بحری طاقت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی بحریہ کے متعدد جہاز تباہ کیے جا چکے ہیں اور ایران اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔

ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے یہ بیانات نہ صرف ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں بلکہ مذہبی اور سفارتی سطح پر بھی نئی بحث کو جنم دے سکتے ہیں۔
متعلقہ

Express News

متوازن معاہدے کیلئے تیار ہیں، امریکا قانون کا پابند رہے تو معاہدہ ناممکن نہیں، ایرانی صدر

Express News

ٹرمپ نےوزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو غیرمعمولی شخصیات قرار دے دیا، مذاکرات کی تفصیل بھی بتا دی

Express News

آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، ایران کو ٹول دینے والے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ

Express News

ایران امریکا کشیدگی پر برطانوی وزیراعظم اور عمان کے سلطان کا ٹیلیفونک رابطہ

Express News

کویت: دہشتگردی کیلئے مالی معاونت کے الزام میں 24 افراد گرفتار

Express News

ایران کا بڑا فیصلہ، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر ٹول ٹیکس لازمی ہوگا

