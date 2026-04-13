اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو سے متعلق ریمارکس پر سخت ردعمل

پوپ لیو چہاردہم نے ایران جنگ کی مذمت کی تھی جس پر صدر ٹرمپ طیش میں آگئے تھے

ویب ڈیسک April 13, 2026
حماس کو حکومت سے علیحدہ اور یرغمالیوں کی رہائی تک فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کریں گے؛ اٹلی

یورپ میں صدر ٹرمپ کی سب سے قریبی اتحادی سمجھی جانے والی اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی بھی پوپ لیو چہاردہم کی حمایت میں سامنے آگئیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پوپ لیو چہاردہم کے بارے میں دیے گئے بیانات کو ناقابلِ قبول قرار دیکر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پوپ لیو چہاردہم کے بارے میں الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ وہ کیتھولک چرچ کے سربراہ کی ہے اور پوپ کی حیثیت سے یہ بالکل فطری بات ہے کہ وہ امن کی اپیل کریں اور جنگ کی تمام شکلوں کی مذمت کریں۔

یاد رہے کہ اتوار کی شام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوپ لیو چہاردہم کے ایران جنگ سے متعلق مؤقف پر تنقید کرتے ہوئے انہیں خارجہ پالیسی کے لیے انتہائی ناموزوں قرار دیا تھا۔

صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ ایسے پوپ کے حامی نہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ جوہری ہتھیار رکھنا قابلِ قبول ہے اور ایسے ملک (ایران) کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے خلاف ہیں جو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔

دوسری جانب پوپ لیو چہاردہم جو حالیہ عرصے میں امریکا اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ پر زیادہ کھل کر بات کر رہے ہیں نے تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی خوف نہیں اور وہ انجیل کے امن پیغام کو بلند آواز میں بیان کرتے رہیں گے۔
