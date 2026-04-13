کراچی، سعود آباد پولیس نے شہری کو گاڑی سمیت اغوا کر کے فرار کی کوشش ناکام بنا دیا

پولیس نے مغوی کی کار اور ملزمان کے قبضے سے اسلحہ ، گولیاں اور نقدی بھی برآمد کرلی

منور خان April 14, 2026
کراچی:

شہر قائد میں سعود آباد پولیس نے مقابلے کے دوران گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے 2 زخمی سمیت 3 کارندوں کو گرفتار کر کے چھینی گئی کار کے مغوی مالک کو بازیاب کرالیا ، پولیس نے ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی کار ، نقدی اور اسلحہ برآمد کرلیا ۔

ترجمان ڈسٹرکٹ کورنگی کے مطابق سعود آباد کے علاقے عوامی کانٹا کے قریب ملزمان ہنڈا سٹی کار کو روک کر اسلحے کے زور پر کار کے مالک مظفر علی کو یرغمال بنالیا اور مغوی کو لیکر فرار ہو رہے تھے کہ سعود آباد پولیس کو واردات کی اطلاع مل گئی جس پر ملزمان کا فوری طور پر تعاقب کیا اور اس دوران پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو جس میں پولیس نے 2 ملزمان کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔

جن کی شناخت طارق احمد دھاریجو ولد نصیر احمد دھاریجو اور ساجن ولد سانگی ساوند جبکہ تیسرے ساتھی کو مدثر ولد نیاز خان کے نام سے شناخت کیا گیا۔ 

ترجمان کے مطابق ملزمان کے مفرور ساتھی کی شناخت ہوگئی ہے جو واردات میں استعمال کی جانے والی سفید کرولا سمیت فرار ہوا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ 

پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے کار کے مغوی مالک کو بحفاظت برآمد کر کے چھینی گئی سفید ہنڈا سٹی ، ایک لاکھ 40 ہزار روپے نقدی ، ایک نائن ایم ایم اور 2 پستول 30 بور اور گولیاں برآمد کرلیں جبکہ زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 

گرفتار ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں اور ان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کے خلاف قتل ، ڈکیتی ، غیرقانونی اسلحہ برآمدگی ، منشیات اور چوری سمتی دیگر دفعات کے تحت مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں ۔
