کراچی: کلفٹن میں رہائشی اپارٹمنٹ کے سرونٹ کوارٹر سے زنگ آلود ایس ایم جی رائفل اور 40 گولیاں برآمد

فلیٹ میں خاتون رہائش پذیر تھی جو 2014 میں فلیٹ فروخت کرکے چلی گئی تھی، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 14, 2026
 تفصیلات کے مطابق کلفٹن تھانے کے علاقے کلفٹن بلاک 8 میں واقع رہائشی اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ کے بند سرونٹ کوارٹرسے زنگ آلود ایس ایم جی رائفل اور40 سے زائد گولیاں ملی ہیں۔

ایس ایچ او کلفٹن نصیر تنولی نے ایکسپریس کو بتایا کہ کلفٹن بلاک 8 میں واقع یوسف آرکیڈ کی یونین کی جانب سے ایک فلیٹ کے بند سرونٹ کوارٹر کا تالا کھولا گیا تو سرونٹ کوارٹر سے زنگ آلود ایس ایم جی رائفل اور40 سے زائد گولیاں ملیں جس پر اپارٹمنٹ کی یونین نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس موقع پر پہنچی تو یونین کے عہدیداروں نے اسلحہ اور گولیاں پولیس کے حوالے کردیں۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ جس فلیٹ کے سرونٹ کوارٹر سے اسلحہ ملا اس فلیٹ میں خاتون رہائش پذیر تھی اور 2014 میں فلیٹ فروخت کرکے چلی گئی تھی، انہوں نے بتایا کہ خاتون نے فلیٹ کس کو فروخت کیا تھا اپارٹمنٹ کی یونین کے عہدیداروں سے اس کی تفصیلات طلب کی ہیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ سرونٹ کوارٹر سے ملنے والی زنگ آلود ایس ایم جی پر کندہ نمبر سے اس کے لائسنس کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

