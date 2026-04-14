حکومت کا پیک آورز کے دوران 2 کمپنیوں کیلیے بجلی کی لوڈشیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ

ستی بجلی پیدا کرنے کے باعث وہاں کے صارفین کو بے جا تکلیف میں نہیں ڈالا جارہا، ترجمان وزارت توانائی

ضیغم نقوی April 14, 2026
وزارت توانائی نے بجلی کے زیادہ طلب والے وقت میں جیسکو اور کے الیکٹرک کیلیے روزانہ 2 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاور ڈویژن نے پیک اورز ریلف سٹریٹیجی کے حوالے سے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے حیسکو اور کے الیکڑک میں سوا دوگھنٹے کی لوڈمنیجمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ترجمان وزارت توانائی کے مطابق جنوب میں متبادل ذرائع سے سستی بجلی کا ریلیف عوام کو منتقل کیاجائے گا جبکہ  دونوں ڈسکوز میں لوڈمنیجمنٹ نہ کرنے کی وجہ فرنس آئل پرکم انحصار ہے۔

ترجمان پاور ڈویژن نے کہا کہ ملک کے جنوب میں دیگر ذرائع سے پیدا ہونےوالی وافر سستی بجلی موجود ہے اور سستی بجلی دونوں ڈسکوز کے اندر ہی استعمال ہورہی ہے۔

ترجمان نے کہا کہ سستی بجلی پیدا کرنے کے باعث جیسکو اور کے الیکٹرک کے صارفین کو بے جا تکلیف میں نہیں ڈالا جارہا جبکہ دیگر جگہوں پر مغرب کے بعد روزانہ 2 گھنٹے 15 منٹ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

