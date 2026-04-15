وفاقی آئینی عدالت نے باپ سے پہلے فوت ہونے والی بیٹی کے وراثتی حقوق بحال کر دیے

عدالت نے والد عبداللہ خان کی وراثت کو دوبار تقسیم کرنے کا حکم دے دیا

ویب ڈیسک April 15, 2026
وفاقی آئینی عدالت نے باپ سے پہلے فوت ہونے والی بیٹی کے وراثتی حقوق بحال کر دیے، عدالت نے والد عبداللہ خان کی وراثت کو دوبار تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے 1968 سے جاری تنازع پر 8اپریل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا عدالتی حکم کے مطابق وراثت کے حق سے محض تکنیکی بنیادوں پر محروم نہیں کیا جا سکے، موجودہ کیس میں تسلیم شدہ ہے کہ متوفی سردار بیگم چوہدری عبداللہ اور فاطمہ بی بی کی بیٹی تھی۔

عدالت نے سردار بیگم کے بچوں کو مقدمہ میں فریق بنانے کی استدعا بھی منظور کر لیسردار بیگم کا انتقال 1957 جبکہ اس کے والد عبداللہ خان کا انتقال 1968 میں ہوا تھا،وراثت کی تقسیم 1969 میں شروع ہوئی جو 1989 میں مکمل ہوئی، سردار بیگم کے ورثاء کو وراثت تقسیم کے عمل میں شامل نہیں کیا گیا۔

عدالت نے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل سے آئندہ سماعت پر معاونت بھی طلب کر لی چیف جسٹس آئینی عدالت کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی۔
متعلقہ

Express News

پاکستان اور آئی ایم ایف کا نئے پروگرام کیلیے اسٹاف لیول کا معاہدہ طے

Express News

راولپنڈی میں مفت میت بس سروس کا آغاز

Express News

پشاور؛ سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دو دہشتگرد ہلاک

Express News

اگر دنیا میں سیز فائر کرواسکتے ہیں تو اپنوں سے بھی ہونا چاہیے، بیرسٹر گوہر

Express News

حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، وزیراعظم

Express News

اسلام آباد ڈپلومیسی کی عالمی پذیرائی، پاکستان کے کردار کو بھرپور سراہا گیا

